Sapevate che Cristina Parodi e Giorgio Gori hanno una cantante in famiglia? Ecco la bellissima figlia 21enne

(Di domenica 4 dicembre 2022)sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo italiano. Insiemedue figlie, di cui unaindie, con un seguito più che buoni. Scopriamo di più sulla vita dellaè una delle giornaliste televisive più famose d'Italia. Molti la conoscono come conduttrice del TG5 ma non tutti sanno che non ha iniziato nel 2005 ma esattamente dieci anni prima. Tuttavia, pochi mesi dopo la fondazione del TG5, decide insieme ai dirigenti Mediaset di creare un'altra realtà, che oggi tutti conoscono benissimo. Stiamo parlando di Verissimo. Nel 1996 lafu la conduttrice del primo storico episodio del programma oggi affidato a Silvia Toffanin. È ...

Aleteia

in Vaticano la sagrestia della Cappella Sistina ha un nome molto toccante Viene chiamata sala le lacrime , perché è molto facileil nuovo Papa scoppi in pianto per l'emozione e il ...gli elefanti ridono proprio come noi Se volete vedere un elefantino ridere a crepapelle potete trovare il video qui sotto. Una ragazza si trovava al Maevang Elephant Camp vicino Chaing ... Come aiutare Papa Francesco La cantante romana Mara Sattei sarà tra i big della 73esima edizione del Festival di Sanremo: ha iniziato a cantare per gioco su YouTube ...Siamo a Las Vegas a re:Invent l’evento del cloud più grande del mondo dedicato alle tecnologie di Amazon Web Services (Aw).