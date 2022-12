Sanremo | Amadeus annuncia gli artisti in gara | attesa per la lista ufficiale

Fanpage.it

https://www.repubblica.it/spettacoli/musica/2022/10/26/news/festival_di__ha_scelto_i_giovani - 371776516/ Qualche anno fa la ex moglie di Giorgio Mastrota aveva raccontato la sua ...leggi anche Quanto guadagnaStipendio e cachet del conduttore I conduttori e gli ospiti di2023 Riguardo agli ospiti, invece, ci sono informazioni maggiori. Durante un'intervista, ... Fedez: Amadeus non vuole svelare i Big di Sanremo a mia moglie per colpa mia, sono molto offeso L’attesa dei nomi dei 22 artisti in gara a Sanremo 2023 è giunta al capolinea. Al Tg1 delle 13:30 del 4 dicembre, Amadeus renderà (finalmente) nota la lista dei big ...Sanremo 2023, i cantanti: la lista dei Big che saranno in gara al Festival, quarta edizione condotta da Amadeus.