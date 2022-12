Sanremo 2023 | l’ansia di Levante e il messaggio a Amadeus – Video

(Di domenica 4 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’attesa, l’incertezza,, il sospetto di essere fuori daha documentato sui social la fibrillazione prima dell’annuncio didel suo ritorno in gara, dopo la partecipazione nel 2020 con ‘Tikibombom’. Neipubblicati su Instagram la cantante ha confessato prima la grande incertezza che accompagnava la giornata di oggi e poi ha filmato il momento dell’annuncio di, avvenuto per penultimo dei 22 nomi svelati oggi e dopo una pausa seguita ai primi 11. “Ma sei pazzo? Mi vuoi fare venire un infarto?!”, è stato poi il grido liberatorio di fronte al suo nome pronunciato daal Tg1. L'articolo proviene da Italia Sera.

