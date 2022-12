Sanremo 2023 | l’annuncio dei Big in gara da parte di Amadeus al Tg1 Chi sono i cantanti

Leggi su tpi

(Di domenica 4 dicembre 2022) del Festival. La lista, tutti i nomi Chiinal Festival di, direttore e conduttore artistico del Festival, ha annunciato la lista dei Big inoggi, domenica 4 dicembre 2022, al Tg1 delle ore 13.30. Un annuncio molto importante, dunque, che ci proietta al Festival in onda su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio. Ecco la lista completa. In aggiornamentoaveva spiegato nei giorni scorsi: “Le selezioni dei Big? Siamo a buon punto. Il 30 novembre finisce il termine per presentare il brano. C’è tanta musica. Posso dire che rivelerò la lista dei Big domenica 4 dicembre al Tg1 delle 13:30”. Per questoè stata data priorità alle canzoni rispetto agli artisti, ha ...