Sanremo 2023 | la prima volta degli Articolo 31 al Festival

"Zero operazione nostalgia". "Non siamo un monumento, siamo il piccione che ci caga sopra". J-Ax festeggia con un freestyle a tema, pubblicato sui social, l'esordio in gara al Festival di Sanremo 2023 che coincide anche con la sua prima volta al festival, dove non aveva mai accettato di andare né in gara né come ospite. Il duo composto da J-Ax e da Dj Jad (nato nel 1990, in pausa dal 2006 al 2018 e poi tornato sulle scene) è stato infatti annunciato da Amadeus nel cast dei cantanti in gara che il direttore artistico ha definito dei suoi "superospiti in gara". "Siamo tornati, ancora più incistati, coi muri imballati, dai dischi certificati", canta J-Ax nel video del rap freestyle pubblicato sui social, scherzando sul ritorno.

