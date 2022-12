Sanremo 2023 | i nomi dei big del Festival C’è un campano che vuole farsi largo

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa lista ufficiale dei cantanti che compongono il cast deldi(che si tiene al Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio) è stata annunciata dal conduttore e direttore artistico Amadeus durante il Tg1 delle 13.30 di oggi. 28 artisti in gara (22 cantanti scelti e 6 vincitori diGiovani) con 28 canzoni inedite. Come per l’edizione 2022, l’unica categoria in gara alsi chiama “Artisti”: i Giovani si sfidano il 16 dicembre nella Finale diGiovani e 6 di loro otterranno un posto in gara tra i Big. I titoli delle canzoni in gara verranno annunciati da Amadeus durante la serata diGiovani. Ecco i cantanti in gara: Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Dimartino, Ariete, Modà, ...