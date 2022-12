Sanremo 2023 | da Mengoni a Madame passando per Levante per cantare l’amore libero

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tra grandi ritorni e idoli delle nuove generazioni, non mancano sorprese e cantanti impegnati: è il variegato cast di, rivelato da Amadeus durante il Tg1 di domenica 4 dicembre. Annunciati, quindi, i 22 big del festival della musica italiana in programma al Teatro Ariston didal 7 all’11 febbraio. Il cast sarà completato il 16 dicembre con la finale diGiovani da cui usciranno sei artisti che prenderanno parte alla gara canora. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daRai (@rai) Il colpaccio di Amadeus risponde al nome, anzi ai nomi, di Paola & Chiara, le sorelle Iezzi che agli inizi del 2000 hanno raggiunto il successo con il tormentone “Vamos a bailar (Esta vida nueva)”, sulla ...

... dice dall'altra parte del telefono Ivano, leader dei Cugini di Campagna , cinque minuti dopo aver scoperto al Tg1 che Amadeus ha voluto la sua band tra i big in gara al Festival di. ..., tra ritorni ed esordi Da - in gara a dieci anni dalla vittoria con 'L'essenziale' - a , passando per , che torna sul 'luogo del delitto' dopo le polemiche di quattro anni fa, quando da ...Giorgia, Mengoni, Ultimo e Oxa tra i 28 Big di Sanremo 2023. Amadeus: "Scelta difficile, ho ascoltato 300 brani" ...04 dic 2022 - Carriere da lanciare o da rilanciare, successi da celebrare e altro: tutto sui primi 22 campioni.