Rugby femminile | Eccellenza | Villorba batte Colorno nel big match | Valsugana e CUS Milano in testa

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) Si è disputata oggi la terza giornata del campionato di2022-2023 di: le campionesse d’Italia in carica delPadova liquidano per 51-0 il Benetton e restano inin coabitazione con il CUS, vittorioso per 29-3 sul Parabiago, mentre nel bigill’ex capolistaper 17-3, infine in coda arriva il primo successo per il Torino, cheed aggancia in classifica la Capitolina, sconfitta per 25-12.– III giornataRisultati – 04.12.22 – ore 14.30 Barricalla Torino Universitariav UnioneCapitolina 25-12 (5-0) CUS...