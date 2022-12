Roma | la denuncia dell’associazione presidi | “3 scuole su 10 senza riscaldamento” Ma Città Metropolitana e Campidoglio smentiscono

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 dicembre 2022) È scontro sulla questionenelledella capitale. Da una parte c’è Mario Rusconi, presidente della sezione dinazionale, checome dall’inizio della stagione invernale tresu dieci sono rimaste con i termosifoni spenti, dall’altrae il, numeri alla mano, l’allarme del dirigente scolastico: in totale tradell’infanzia, primarie, medie e superiori ci sarebbero state solo dodici segnalazioni per problemi legati ai termosifoni. Rusconi dall’altro canto, nemmeno di fronte ai dati forniti da Daniele Parrucci, delegato all’edilizia scolastica per “...