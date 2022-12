Roma | ha la febbre alta ma non lo ricoverano | 47enne muore tre ore dopo l’arrivo in ospedale

(Di domenica 4 dicembre 2022). Stava male, aveva la, a 40°, così ha chiamato il 118 ma una volta giunti in casa, i sanitari hanno deciso di non portarlo in. Il malore, tuttavia, non accenna a placarsi e la moglie deldecide pertanto di telefonare al medico di famiglia cheaverlo visitato si esprime a favore del ricovero dell’uomo: così la donna telefona nuovamente al numero unico per le emergenze e questa volta l’uomo viene condotto all’Casilino. Visitatotre ore, la situazione era ormai irreversibile. Daniele Furrnaro, è questo il nome della vittima,un’orail controllo del medico del policlinico.: «Mia sorella sta male », ma l’ambulanza non arriva. Paula ...

Repubblica Roma

... sottolinea come molti sintomi coincidano:, mal di testa, dolori muscolari, starnuti e tosse ... L' Ospedale Bambino Gesù diprecisa che, quando si tratta di Covid, è più probabile sviluppare ...Daniele Furnaro , parrucchiere 47enne, sta male. Molto male, ha laalta, a 40°. L'uomo chiama il 118 la mattina del 27 gennaio del 2020. L'equipe dell'ambulanza arriva, sale a casa ma decide di non portarlo in ospedale. "Passerà", dicono. Nulla di grave, ... "È solo un po’ di febbre": ma il paziente muore tre ore dopo. La giudice: “Indagate sul 118” Roma. Stava male, aveva la febbre alta, a 40°, così ha chiamato il 118 ma una volta giunti in casa, i sanitari hanno deciso di non portarlo in ospedale. Il malore, tuttavia, non accenna a placarsi e l ...È stata respinta dalla gip la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura per i medici del 118 che intervennero la mattina del 27 gennaio 2020 nell’abitazione di un 47enne, Daniele Furnaro, a Ro ...