Ricoveri in calo se ci sono più farmacie. «Fanno prevenzione». Per ogni nuova struttura 17 ospedalizzazioni in meno

ilmessaggero.it

Questa conclusione è rafforzata dall'analisi per gruppi di età: ildeiè concentrato tra bambini e anziani. Ovvero le categorie considerate più fragili per le quali certi sintomi ...Dall'inizio del mese 68 pazienti positivi in più negli ospedali liguri. Le buone notizie: nelle ultime 24 ore nessun decesso edei ... Ricoveri in calo se ci sono più farmacie. «Fanno prevenzione». Per ogni nuova struttura 17 ospedalizzazioni in Più farmacie, meno ricoveri non necessari negli ospedali. Uno studio della Banca d’Italia analizza gli effetti della legge del 2012 - voluta dal governo Monti - che pur non rimuovendo ...Il primario La Guardia: «Dopo i bambini colpiti gli adulti. Purtroppo anche i posti letto sono spesso saturi». L’Asl ai dipendenti: «Potete vaccinarvi senza prenotare. Basta la tessera». Liebl: «I far ...