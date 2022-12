Repubblica | Rischio 12 anni di carcere vertici Juve

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 4 dicembre 2022) Questa, secondo, l'entità della pena che rischierebbero idellase dovesse davvero essere validata l'accusa di aggiotaggio. Il titolo in Borsa della società bianconera in effetti aveva registrato un improvviso innalzamento del 5,07 %, ma a provocare il rialzo era stata la diffusione di un comunicato “falso”. L’oscillazione positiva arrivava grazie all’intesa raggiunta il 28 marzo 2020 con i calciatori che rinunciavano, formalmente, a quattro stipendi per l’emergenza Covid. Solo questo doveva essere detto ai mercati, nascondendo l’intesa di restituire tre rate. «Per questioni legislative di Borsa», il comunicato ufficiale doveva però uscire diverso rispetto alla reale intesa raggiunta con i calciatori, comunicava il 27 marzo il capitano Giorgio Chiellini nella chat di squadra, in cui avvisava i compagni della ...