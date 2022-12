Reddito cittadinanza | denunciati 95 ‘furbetti’ Roma

(Di domenica 4 dicembre 2022) (Adnkronos) – I carabinieri del Comando provinciale dihanno denunciato a piede libero 95 persone che percepivano ildisenza averne diritto. Si tratta in particolare di 52 cittadini stranieri e 42 italiani gravemente indiziati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il danno erariale stimato è di mezzo milione di euro. In particolare, i Carabinieri del Nucleo operativo della compagniapiazza Dante hanno accertato che 60 persone, appartenenti a 33 nuclei familiari, a vario titolo, hanno prodotto mendaci dichiarazioni e/o omesso di comunicare all’ente erogatore informazioni rilevanti circa la sussistenza o permanenza dei requisiti per la percezione deldi ...

Il Sole 24 ORE

Il "tour deldi" di Giuseppe Conte è partito da Scampia, periferia di Napoli e regno dell'illegalità. Ma è anche un quartiere simbolo del Movimento 5 Stelle, che lì alle elezioni ha preso il ...A proposito deldi, le ha detto facciamo il Rei. 'L'abbiamo fatto noi come Industria 4.0. L'unità di missione Italia sicura, la grande intuizione di Renzo Piano, e le politiche ... Reddito di cittadinanza: cumulo fino a 3mila euro per gli stagionali Sono state in tutto 95 le persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza individuate dai carabinieri di Roma con il supporto del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...