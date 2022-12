Quarta Repubblica | le anticipazioni di domani 5 dicembre

Leggi su 361magazine

: l'intervista al ministro della Difesa Guido Crosetto Il Ministro della Difesa Guido Crosetto sarà intervistato da Nicola Porro nel nuovo appuntamento con "" in ondasera, lunedì 5, in prima serata, su Retequattro. Nel corso della puntata, ampio spazio ai costi della politica dopo il taglio del numero dei parlamentari, al nuovo regolamento europeo per la riduzione degli imballaggi e al caso del documentario su immigrazione e Ong "L'Urlo" del regista Michelangelo Severgnini, contestato a Napoli durante la proiezione al "Festival dei diritti umani". E ancora, un'inchiesta sulla gestione dei beni confiscati alla mafia e una sul controllo dei finanziamenti alle cooperative per l'assistenza ai migranti. Il faccia a faccia della settimana sarà con l'allenatore Zdenek Zeman.