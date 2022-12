Qatar 2022 | ottavi di finale | Francia-Polonia 1-0 dopo il primo tempo

(Di domenica 4 dicembre 2022) Doha, 4 dic. - (Adnkronos) - Laè in vantaggio per 1-0 sullaal termine deldel match valido per glididel mondiale di, in corso di svolgimento all'Al Thumama Stadium di Doha. A decidere sin qui la partita il gol di Giroud al 44'.

In vista del match contro il Giappone, il ct della Croazia Dalic ha dichiarato: "La Spagna e la Germania hanno dominato contro i nipponici, potrebbero esser state troppo sicure di sé e il Giappone le ...In vista di Portogallo - Svizzera, Shaqiri ha avvisato i suoi compagni: " State molto attenti a dare Ronaldo per finito . Per me rimane, assieme a Messi, uno dei migliori calciatori al mondo. CR7 può ...Qatar 2022, arriva una prima volta per Messi: il dato Opta. Come riportato dal profilo statistico Opta, Lionel Messi ha segnato questa sera il suo primo gol nelle fasi ad eliminazione diretta… Leggi ...Con molta probabilità, quello in Qatar sarà l' ultimo Mondiale per Cristiano Ronaldo e il fuoriclasse portoghese vorrebbe goderselo fino in fondo, magari portando a casa… Leggi ...