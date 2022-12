Qatar 2022 | Koulibaly | «Sognavo la Francia | ma ho scelto il Senegal»

(Di domenica 4 dicembre 2022) Kalidouparla della sua scelta di giocare per ile non la: «L’ho fatto per i miei genitori» In una intervista a L’Equipe, Kalidou, difensore della Nazionaleese, ha parlato della decisione di accettare la convocazione del, quando lui personalmente sognava la. Di seguito le sue parole prima dell’ottavo di finale contro l’Inghilterra. «Laera in cima ai miei pensieri, ma ilha fatto di tutto per avermi. E non ho rimpianti. Quando ho visto la luce negli occhi dei miei genitori, ho capito. È grazie a loro se hoil. Quando mi hanno chiamato ero al Napoli, ed era appena arrivato Sarri in panchina. Giocavo poco ma ...

Là ho fatto due anni magnifici - ricorda il 33enne ex Roma e Psg , che è volato inper tifare Argentina ai Mondiali - e desidero il meglio per loro e per i tifosi. Però non ho pensato a nessuna ...In questo, Kylian Mbappè sta mantenendo un riservato silenzio stampa, per evitare rumor sul futuro e associazioni alla Budweiser Il mondiale di Kylian Mbappè prosegue all'insegna della ricerca della ...Al ct del Portogallo ai Mondiali del 2014, che ora allena la Corea del Sud avversaria domani del Brasile negli ottavi di Qatar 2022, non va giù che ci sia troppo poco tempo per prepararsi tra una ...Sono ufficiali le formazioni dell'ottavo di finale dei Mondiali in Qatar tra Francia e Polonia in programma alle 16 all'Al-Thumama Stadium. Didier Deschamps ritrova tutti i titolari: rispetto ...