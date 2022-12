Qatar 2022 | Kim “spaventa” il Napoli | “Sono pronto anche ad infortunarmi per giocare contro il Brasile”

(Di domenica 4 dicembre 2022) Il difensore dele della Corea del Sud, Kim Min-Jae, ha parlato in vista degli ottavi di finali del Mondiale diil. Ecco le sue parole: “È stata dura seguire i miei compagni dalla panchina ma non potevo essere al 100% e abbiamo ritenuto che fosse meglio non rischiare. Mi dispiaciuto non poter scendere in campo. Il? Voglio fare tutto pur di esserci,a ogni costo,diin modo più serio”. SportFace.

... ma gli altri stanno tornando" Insieme a Tite, Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro la Corea del Sud, valida per l'accesso ai quarti di finale di. ...Zico ne è convinto: " Il Brasile ha la possibilità di tornare a vincere dopo 20 anni dall'ultimo Mondiale . Speriamo che torni Neymar nel corso degli ottavi, perché è fortissimo e fa anche giocare ...FRANCIA POLONIA DIRETTA LIVE – Oggi, domenica 4 dicembre 2022, alle ore 16 in Qatar si gioca Francia-Polonia, partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali Qatar 2022. TPI seguirà LIVE l’evento ...La principessa del Qatar, Maryam Al Thani, ha pubblicato un feroce tweet sulle squadre europee che hanno partecipato ai Mondiali. Un post che ha sollevato non poche polemiche. Al Thani ha ...