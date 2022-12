PSG e Arsenal su un centrocampista italiano del Vitoria Guimaraes

Calciomercato.com

... ha vinto la prima e a 23 anni ha già più gol iridati dell'ex fuoriclasse die Barcellona. ... Grande assente Guendouzi, centrocampista dell'OM cresciuto nel: troppa rivalità, meglio evitare ...L'attaccante dell'ha di fronte a sé tre settimane di ferie e recupero. Mentre il compagno delè in dubbio anche per l'ottavo di finale contro la Corea del Sud. Tite si trova in enorme ... PSG, nel mirino un big dell'Arsenal | Mercato PAROLE – « Mercato Non abbiamo bisogno di nessuno. Galtier e Luis Campos non hanno chiesto niente perché comprendono la situazione. Discutiamo assieme di tutto e io nutro grande rispetto per il ...Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni che trapelano dall'Inghilterra gelano i bianconeri. Cosa sta succedendo.