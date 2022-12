Pos | tetto al contante e reddito | così la Meloni smonta le fake news della sinistra

(Di domenica 4 dicembre 2022) Primo appuntamento della Rubrica "Gli appunti di Giorgia" per la, che in un video social ha affrontato i principali temi della settimana di governo

Giorgia Meloni frena sulla soglia ai pagamenti col. 'Ci si dice che vogliamo impedire di pagare con il bancomat e che vogliamo favorire l'evasione'. 'Ilal contante sfavorisce la nostra ...La Germania non ha unal contante, l'Austria che confina con l'Italia nemmeno. Chi ha ... Quanto incide l'obbligo di'Sull'obbligo dici si dice che vogliamo impedire di pagare con il ...La premier ha poi parlato anche dello spostamento a 60 euro della soglia oltre la quale i commercianti sono obbligati ad accettare pagamenti elettronici con ...“Sull’obbligo di Pos ci si dice che vogliamo impedire di pagare con il bancomat per favorire l’evasione. Il governo sta valutando la possibilità di non obbligare i commercianti ad accettare pagamenti ...