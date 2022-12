Portogallo-Svizzera | l’ottavo che fa rimpiangere l’Italia | VIDEO

Mentre i ragazzi di Fernando Santos hanno già ripreso gli allenamenti , in vista della prima sfida da dentro o fuori con la, inferve il dibattito sul ruolo che deve ricoprire Cristiano Ronaldo nella Selezione . Tutt'altro che esaltante, infatti, la fase a gironi disputata da CR7, che dopo essersi ...Sullo stesso argomento Mondiali 2022 L'appuntamento con gli ottavi di finale per ladi Rodriguez è fissato per martedì sera contro il. Alla qualità di Cristiano Ronaldo e ...Mentre i ragazzi di Fernando Santos hanno già ripreso gli allenamenti, in vista della prima sfida da dentro o fuori con la Svizzera, in Portogallo ferve il dibattito sul ruolo che deve ricoprire Crist ...Martedì 6 Dicembre andrà in scena Portogallo – Svizzera, gara valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Ecco tutto ciò che devi sapere sul match che si giocherá alle ore 20:00 allo s ...