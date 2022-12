Portogallo | il 70% dei tifosi vogliono Cristiano Ronaldo in panchina

(Di domenica 4 dicembre 2022) Il sondaggio di A Bola inchioda: il 70% deidelCR7 inA Bola, noto quotidiano sportivo portoghese ha pubblicato un sondaggio su, chiedendo ai suoi lettori se volevano vedere CR7 titolare o no nelle prossime partite di Qatar 2022. Per il 70% deiCR7 deve andare in. Solo per il 30%, quindi, deve continuare a guidare l’attacco del. https://t.co/uFDILAnHzb— A BOLA (@abolapt) December 4, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cristiano Ronaldo scaricato anche dal: il% non lo considera inamovibile Cristiano Ronaldo, attaccante del©LaPresseIl Mondiale delprosegue nonostante la brutta ...Il% dei lettori ha votato per il no alla domanda: Cristiano Ronaldo dovrebbe mantenere il suo ruolo da titolare La prossima partita delè quella per l'ottavo di finale contro la ...Mentre il 70% dei partecipanti a un sondaggio del quotidiano sportivo portoghese 'A Bola' vorrebbe che Cristiano Ronaldo non facesse parte della ...Continua il periodo difficile per Cristiano Ronaldo che viene scaricato anche dai tifosi del Portogallo: decisione che spiazza tutti ...