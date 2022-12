Polonia eliminata dalla Francia | Glik torna a disposizione di Cannavaro

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è chiusa con una sconfitta contro laagli ottavi di finale l’avventura ai Mondiali di Qatar 2022 di Kamil. Laè stata infatti sconfitta 2-0selezione transalpina di Didier Deschamps all’Al Thumama Stadium di Doha non riuscendo a ribaltare i pronostici della vigilia. Novanta minuti in campo per il centrale difensivo del Benevento che non ha saltato neanche un minuto delle gare giocatesua Nazionale. Decisivi i gol del milanista Olivier Giraud al 44? della prima frazione su assist del solito Kylian Mbappé, autore del raddoppio a sedici minutifine. Perè dunque tempo dire a casa e aggregarsi ai compagni del Benevento. Giovedì 8 dicembre ad attenderlo ci sarà la sfida con ...

