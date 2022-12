Polonia battuta | la Francia si sente grande

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 dicembre 2022) Labatte 3-1 lae supera un nuovo ostacolo nella strada che porta al secondo titolo di fila di Campione del Mondo Vittoria netta quella dellasulla, anche se ha rischiato di andare sotto sull’occasione capitata a Zielinski nel primo tempo. Ma forse anche in questo c’è lazza della nazionale di Deschamps, che rispetto ad altre squadre si preoccupa meno se concede qualcosa: tanto sa che davanti ha potenzialità enormi. E un fuoriclasse come Mbappé chepotrebbe anche diventare il protagonista assoluto di un Mondiale come non succede da tanto tempo, forse dal Ronaldo del Brasile del 2002. A patto naturalmente di portarlo a termine con una vittoria, impresa che anche oggi i francesi hanno mostrato di credere possibile. Lo si èintuito da tre sensazioni lungo i 90 minuti ...