(Di domenica 4 dicembre 2022) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - “Sulvedo un tentativo maldestro di mettere le mani avanti per dare laal governo precedente. Il presidente, con tutto l'esecutivo, ha lavorato alacremente per agevolare il più possibile il passaggio di consegne e per accelerare sul". Lo ha detto a Skytg24 Mariastella, vicesegretario e portavoce di Azione. "Le risorse trasferite dalla Commissione europea verso l'Italia dall'avvio del Piano - ha proseguito - ammontano complessivamente a oltre 66 miliardi, questo vuol dire che abbiamo rispettato i tempi e raggiunto i target. La prossima scadenza è a fine dicembre, ora tocca a Meloni raggiungere i 55 obiettivi previsti per fine anno e completare questo lavoro. Il governo si assuma le sue”.

La Svolta

...nel 2008 prima dell'emanazione del regolamento sul dimensionamento scolastico Tremonti -(... non in ultimo con la progettualità legata al". Anief e Udir chiedono lo stralcio e la conferma ......nel 2008 prima dell'emanazione del regolamento sul dimensionamento scolastico Tremonti -(... non in ultimo con la progettualità legata al". Anief e Udir chiedono lo stralcio e la conferma ... Ultimo'ora: Pnrr: Gelmini, 'non si scarichi responsabilità su Draghi' Il presidente Draghi, con tutto l’esecutivo, ha lavorato alacremente per agevolare il più possibile il passaggio di consegne e per accelerare sul PNRR”. Lo ha detto a Skytg24 Mariastella Gelmini, ...Manovra Corte dei Conti pos contanti. Le parole del presidente di coordinamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, Enrico Flaccadoro, in audizione ...