Pioggia di missili russi in Donbass | Kiev accusa | Granate chimiche dai droni

La "Scuola 4" devastata da unadi razzi nel centro di Izyum - Gambassi "E dire che era la ... Sa, quando in una città cadono duecentoe diventa campo di battaglia, la si abbandona. ...Inoltre, nel comunicato si ricorda la necessità di ridurre i tempi per le forniture di sistemi di difesa aerea dopo ladialle infrastrutture ucraine lanciate da Mosca dopo il ritiro ...La guerra in Ucraina è arrivata al 284esimo giorno."Bombardata l'area attorno alla centrale di Zaporizhzhia: danneggiati gasdotti e le reti elettriche. Mentre a"Kherson è stata"innalzata bandiera ucra ...Informativa del ministro alla Camera. "Abusivismo tema non più eludibile. Sospensione dei mutui per gli sfollati" ...