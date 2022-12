Pelè | stabili le condizioni di O Rey | «Sono ancora forte»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 dicembre 2022)sul suo profilo Instagram tranquillizza i tifosi sulle suedi salute: «voglio mantenere tutti calmi e positivi» Pelé ha voluto rassicurare tutti con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram sulle propriedi salute. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pele? (@pele) «Amici miei, voglio mantenere tutti calmi e positivi., con molta speranza e seguo il mio trattamento come al solito. Voglio ringraziare tutto il team medico e infermieristico per tutte le cure che ho ricevuto. Ho molta fede in Dio e ogni messaggio d’amore che ricevo da te in tutto il mondo mi mantiene pieno di energia. E guarda anche il Brasile ai Mondiali! Grazie mille per tutto». Questo invece il bollettino ...