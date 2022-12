Pelé rassicura tutti e pubblica il suo bollettino medico | “Sono forte | ho fede in Dio”

(Di domenica 4 dicembre 2022)gli amanti del calcio si uniti intorno a, dopo le notizie poco confortanti del pomeriggio. Infatti è stato comunicato che l’ospedale ha interrotto la chemioterapia, e ora la leggenda brasiliana è sottoposta a cure palliative.stesso, tramite un post su Instagram, ha voluto mandare un messaggio di positività ai suoi tifosi:Brasile Condizioni “Amici miei, voglio mantenerecalmi e positivi., con molta speranza e seguo il mio trattamento come al solito. Voglio ringraziare tutto il teame infermieristico per tutte le cure che ho ricevuto. Ho moltain Dio e ogni messaggio d’amore che ricevo da voi in tutto il mondo mi mantiene pieno di energia. E guarda anche ...

Dicono 'è morto', ma lui risponde chiaramente con un nuovo post Instagram oggi In attesa di ulteriori aggiornamenti dalla struttura in cui è ricoverato, qualora doveste imbattervi in post in ...L'82enneè in ospedale da martedì. Messaggi di guarigione sono arrivati da tutto il mondo per il tre volte vincitore della Coppa del Mondo mentre si sottopone anche a cure contro il cancro.