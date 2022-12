PD | Schlein | ' Renzi ha lasciato solo macerie | taccia su nostro futuro' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 dicembre 2022) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Rispondo anche a chi, come, non meriterebbe una risposta, quando dice che ci ha messo lui in Parlamento. Per quanto mi riguarda in PArlamento mi ci hanno messo 53mila preferenze. Ava un altro merito, di aver spinto me e tanti altri fuori del Pd con le sue scelte arroganti, la sua guida scellerata", "umiliando chiunque avesse un'idea diversa.hae se ne è andato a fare altro, non capisco perché debba dire lui al Pd quello che deve fare", mentre "già ammicca al governo". Così Ely, alla convention a Roma dove è attesa la sua ufficializzazione nella corsa alla guida del PD.