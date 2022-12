(Di domenica 4 dicembre 2022) «Io voglio diventare la segretaria del nuovo Partito Democratico assieme a voi. Se lo facciamo insieme io ci sono». È arrivato,fine, l’annuncio di Ellyche si è candidatasegreteria del Pd mentre al Mok di Roma si intonava Bella Ciao. C’era grande attesa per l’intervento della presidente del consiglio regionale dell’Emilia Romagna all’incontro “Parte da Noi“. Da tempoaveva lasciato intendere che si avrebbe potuto candidarsisegreteria del Partito Democratico, ma fino ad oggi non era arrivato l’annuncio ufficiale, anche se durante il suo discorso c’erano già degli indizi. «Prenderò la tessera del Pd per rispetto di questa comunità, per entrare in ascolto e in punta di piedi», ha dichiaratopoco dopo aver annunciato la candidatura. «Sono ...

