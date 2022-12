Pd | Ricci a Renzi | ' sereno | noi ancora qui perché è casa nostra non taxi da prendere se fa comodo'

Lo dico a Matteoche volevanel nome del Pd e ora mi dice di non disturbare...". Insomma tutte persone che "con me avevano un ruolo, e non mi pare facessero iniziative di resistenza...". ...Come anche Bonaccini e, tutta gente che nella stagione del renzismo aveva dei tuoi. Oggi ... Poine ha avute anche per Giorgia Meloni , che ha disatteso alcune promesse elettorali da quando ...E a proposito del Pd che va a congresso, Renzi ne ha per tutti: per Matteo Ricci (“oggi dice che disturbo, ieri mi adulava”), per Brando Benifei ed Elly Schlein (“senza la rottamazione non sarebbero ...Al Monk parte la scalata al Nazareno, tra giovanissimi, arrabbiati, franceschiniani e anche dalemiani. Lei promette un partito nuovo, invoca la base, ma alla ...