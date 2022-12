Pd | la corsa di Elly parte su' Bella ciao' | con lei subito sinistra dem e Franceschini**

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 dicembre 2022) Roma, 4 dic (Adnkronos) -sulla note di '' ladiSchlein alla segreteria del Pd. La parlamentare dem ha lanciato la sua candidatura in un locale, il 'Monk', nel quartiere Pietralata di Roma, simbolicamente fuori dalla Ztl. La candidata ha parlato al centro della platea, su modello 'town hall meeting' lanciato dai democratici Usa per la campagna di Barack Obama che la stessa Schlein aveva seguito in prima persona. "Darò le spalle a qualcuno, mi scuso, ma abbiamo preferito metterci al centro", tra la gente, ha spiegato lei stessa.una pioggia di applausi, quando si è commossa spiegando di aver avuto una "settimana difficile" riferendosi all'attentatodalla sorella diplomatica. La Schlein si è fatta introdurre da un gruppi di ...