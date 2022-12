Pd | Elly Schlein | “Voglio diventare nuova segretaria”

Leggi su italiasera

(Di domenica 4 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro. Costruiamo insieme questa candidatura per dimostrare che possoladel Pd: ci sto, ma facciamolo insieme”. Così, annuncia la sua candidatura per la guida del Pd, mentre la platea raccolta al Monk di Roma intona ‘Bella ciao’. Nelle sue parole, risuona forte l’appello all’unità, contro le correnti che animano e dividono il partito. “Chi arriva da oggi arriva alla pari, nessuno venga con l’idea di condizionare: venite liberi o non venite affatto”. L’obiettivo è “scalzare le dinamiche di cooptazione correntizie”, “io -rivendica – ho rifiutato da sempre la logica di cooptazione, se le accettassi oggi sarei fessa. Siamo qui non per creare una nuovo corrente ma per superarle, mischiando le nostre ...