Pd | Elly Schlein si candida alla segreteria | la diretta a Roma di “Parte da noi”

L'ex vicepresidente della regione Emilia Romagna all'iniziativa "Parte da noi!" al Monk di Roma. Sul palco giovani amministratori accomunati da un credo: ..."Se Bonaccini rappresenta il vecchio edil nuovo sì vedrà nello sviluppo del lavoro del comitato costituente ma a sorpresa le istanze di novità e di cambiamento arriveranno dal mondo ...Una vigilanza dinamica dei luoghi dove vive e lavora la deputata Elly Schlein, dopo l’attentato ad Atene alla sorella Susanna, diplomatica in Grecia. L’ha decisa, in via "precauzionale", come spiega ...Una sorveglianza per la deputata ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein. La misura è stata disposta ed attivata ieri, in via precauzionale, dalla Prefettura di Bologna, dopo ...