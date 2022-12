Patrick Tambay | morto il pilota di Formula 1 | aveva 73 anni | aveva gareggiato con la Ferrari

(Di domenica 4 dicembre 2022)1 in lutto per la scomparsa di. L’exoggi all’età di 73. L’annuncio, fatto dalla famiglia, ha provocato tristezza nel mondo dello sport. Immediato il messaggio della scuderia, doveha corso per due. “Siamo tutti veramente rattristati dalla notizia della scomparsa di. È stato uno dei veri protagonisti degli’80 vincendo due gare con la Scuderia e contribuendo alla conquista del titolo Costruttori nel 1982 e nel 1983. Ad annunciare la morte delè stata la famiglia. Nato a Parigi, ha corso per buona parte della sua carriera in F1 e per duefu al volante della ...

