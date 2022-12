Pastore | “Messi trascinatore dell’Argentina Mercato? Valuterò offerte dopo i Mondiali”

Leggi su sportface

(Di domenica 4 dicembre 2022) “E’ un’Argentina che ispira tanto, la gente ci crede. Ieri ci siamo salvati nel finale e i tifosi sono stati incredibili”. Javierracconta così le emozioni di un Mondiale che sta vivendo in Qatar da tifoso. Nell’ottavo di finale contro l’Australia, per molti Leoha fatto la sua miglior prova con l’Albiceleste: “Ha fatto una partita bella e completa – spiega il 33enne centrocampista ex Palermo, Psg e Roma a Skysport24 –il 2-1 ha preso in mano la squadra, ha cominciato a cercare la palla, a fare dribbiling e ad arrivare in porta da solo. Sta trascinando la squadra, tutti ci aspettiamo questo da lui, è il miglior giocatore al mondo”. Sembra lontano il periodo in cui La Pulce doveva fare i conti con critiche anche pesanti: “E’ stato criticato perché nel Barcellona vinceva tutto ma non in nazionale. ...