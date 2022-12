“Palm trees and power lines” vince al 40° Torino Film Festival

(Di domenica 4 dicembre 2022) “and”, opera prima del regista Jamie Dack, è stato premiato come miglioral 40°. Chi compone la giuria che ha decretato il vincitore? A sceglierlo la giuria composta da Nella Banfi, Fabio Ferzetti, Mike Kaplan, Fernando E.Juan Lima e Martina Parenti. “and”: trama Lea ha diciassette anni e vive da sola con la madre. Siamo in estate nella provincia della California del sud. In attesa del ritorno allo studio le giornate scorrono via senza che accada nulla. Finché una sera conosce Tom, un uomo affascinante che ha il doppio dei suoi anni. Altri premi Il riconoscimento come miglior attrice è andato alla ...

Un dramma di solitudine, fragilità, incomunicabilità, vuoto interiore e insomma tutti gli ingredienti classici dell'emarginazione urbana giovanile, o forse di quella particolare sindrome detta di ...Juan Lima (Argentina), Martina Parenti (Italy) awards the prizes: Miglior film / Best film (18.000 ) a/ to :AND POWER LINES di/ by Jamie Dack (USA) Premio speciale della giuria / ...Nella categoria lungometraggi internazionali vince il miglior film Palm Trees and Power Lines di Jamie Dack, già vincitore di un premio alla regia durante l’ultimo Sundance Film Festival. Il film ...La pellicola della regista newyorkese Jamie Dack è la più apprezzata dalla giuria. Premio speciale a Rodeo di Lola Quivoron ...