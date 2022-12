Paleari | “Ho commesso un errore sul gol | dobbiamo essere più cattivi”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAlbertosi prende le sue responsabilità sul gol di Brunori che ha deciso la partita in favore del Palermo. Le parole del portiere del Benevento nel post-gara:– “Voglio metterci la faccia perché so che ho responsabilità sul gol. Dispiace per il primo tempo perché abbiamo giocato anche bene, non siamo riusciti a capitalizzare le imbucate che i aveva chiesto il mister ma abbiamo fatto ciò che dovevamo. Non era un tiro difficile, mi conosco e so che non posso prendere gol su un tiro del genere” Fischi – “Dispiace per i fischi dei tifosi a tutta la squadra ma sono qui per prendermi le mie responsabilità e già da Parma cercherò di fare meglio”. Obiettivo – “Siamo sicuramente consapevoli che l’obiettivo primario è la salvezza. Oggi abbiamo visto le partite delle altre e hanno testimoniato ancora una volta che ...