Oroscopo 2023 Paolo Fox | le anticipazioni per l’amore | le previsioni segno per segno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ci siamo, il mese di dicembre è arrivato e tra luminarie, città vestite a festa e spettacoli c’è solo l’imbarazzo della scelta! Dicembre è uno dei mesi più attesi e sognati dell’anno, il Natale regala a grandi e piccini un’atmosfera decisamente unica e tra poche settimane saremo pronti a voltare pagina dando il benvenuto al! Quello che sta giungendo al termine è stato un anno particolare sotto diversi punti di vista: guerra, rincari, pandemia, non sono stati momenti semplici ma adesso sta arrivando il momento di guardare al futuro con la speranza ed ottimismo, nell’augurio che il nuovo anno sia foriero di tante belle opportunità, di gioia e di preziosi insegnamenti. In vista della fine dell’anno, è fisso l’appuntamento con l’astrologo ed espertoFox, che ha già fornito qualche anticipazione per l’anno che sta per arrivare. Non siete curiosi ...