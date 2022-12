(Di domenica 4 dicembre 2022) Serve un cambiamento radicale per non finire come ilsocialista francese, schiacciato tra i 'liberal' di Macron e la sinistra radicale di Melenchon. "Chiamarcie del...

Un Partito Democratico nuovo dovrebbe rivolgersi a una platea molto vasta perché l'inflazione colpisce anche il ceto medio, anche quel pezzo di società che si sentiva al riparo", ha spiegato. ...E invece"sul merito delle sfide che attendono il Pd". E cioè formulare proposte per andare in "una direzione diversa rispetto ad alcuni dei caratteri predatori dell'attuale ... Orlando insiste: “Chiamiamoci Partito Democratico e del Lavoro, ci darebbe forza” Andrea Orlando ha escluso una propria candidatura al congresso del partito ma insiste sul posizionamento a sinistra.(Adnkronos) - "Io candidato per la guida del Pd Aggiungere un nome a quelli di chi già si è candidato alla segreteria non mi sembra un modo di risolvere il problema ma semmai di aggravarlo". Così An ...