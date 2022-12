«Ora nostra figlia ha due mamme | c’è scritto anche sul passaporto» | esulta la coppia che aveva sfidato Salvini

Leggi su open.online

(Di domenica 4 dicembre 2022) Rory Cappelli ed Eugenia Romanelli ce l’hanno fatta di nuovo. Suldella loro bambina, le due donne sono indicate entrambe come «madre», nonostante il decreto del 2019 stabilisse che un i genitori di un bambino, nei documenti ufficiali, debbano essere identificati come «padre e madre». «Ce lo passiamo di mano in mano, fresco di stampa. C’è: “Madre: Rory Cappelli e Eugenia Romanelli”», scrivono le due donne su la Repubblica di Roma, forti di un «documento internazionale riconosciuto dal governo italiano che rappresenta correttamente la sua situazione familiare». Cappelli e Romanelli erano andate a processo per vedere riconosciute le loro istanze, e un mese fa il tribunale di Romadefinito il decreto dell’allora ministro dell’Interno Matteo«un eccesso di potere», consentendo a ciascuna ...