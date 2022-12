Opec+ | niente strappi dopo l’imposizione del price cap sul petrolio russo Confermato il taglio di 2 milioni di barili

(Di domenica 4 dicembre 2022) L’Opec +, ovvero l’organizzazione che raggruppa molti dei principali paesi produttori dial mondo con l’aggiunta della Russia, ha deciso oggi di attenersi ai suoi obiettivi di produzione. Rimane quindi ildella produzione di 2dial giorno (il consumo globale quotidiano è di 100dicirca) già parzialmente implementato e che durerà sino alla fine del 2023. La decisione arriva due giorniche le nazioni del gruppo del G7 e l’Unione europea hanno deciso un tetto al prezzo deldi 60 dollari al barile, con l’intento di ridurre gli incassi del Cremlino e le risorse disponibili per finanziare la guerra in Ucraina. Mosca ha detto di non accettare la decisione preannunciando ...

