Gazzetta del Sud

"È un dato incontrovertibile che dei 55(del) da centrare entro fine anno a noi ne sono stati lasciati trenta". Lo spiega, in un colloquio con il quotidiano La Repubblic a la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che però ...Ti guarda fisso negli occhi e dice: "Io voglio restare me stessa. Non voglio cambiare, soprattutto non voglio che la gente pensi che non sia più la persona in cui ha creduto finora. Solo perché ora è ... Obiettivi Pnrr, lo sfogo della Meloni: “Su 55 obiettivi entro fine anno ce ne hanno lasciati 30...&rdqu Ma è un dato incontrovertibile che dei 55 obiettivi da centrare entro fine anno a noi ne sono ... quanta autonomia continuerà ad avere il Servizio centrale per il Pnrr La struttura ha in mano il ...Le prime settimane del governo in carica stanno dimostrando che, qualsiasi siano state le premesse e le promesse pre elettorali, la collaborazione quotidiana con le istituzioni europee è ...