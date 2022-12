Gazzetta del Sud

"È un dato incontrovertibile che dei 55(del) da centrare entro fine anno a noi ne sono stati lasciati trenta". Lo spiega, in un colloquio con il quotidiano La Repubblic a la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che però ...Ti guarda fisso negli occhi e dice: "Io voglio restare me stessa. Non voglio cambiare, soprattutto non voglio che la gente pensi che non sia più la persona in cui ha creduto finora. Solo perché ora è ... Obiettivi Pnrr, lo sfogo della Meloni: “Su 55 obiettivi entro fine anno ce ne hanno lasciati 30...&rdqu La premier ha toccato diversi temi, a partire dalla gestione del Pnrr e dai piani da presentare a livello europeo per sbloccare quanto prima i fondi promessi: È un dato incontrovertibile che dei 55 ...Ma è un dato incontrovertibile che dei 55 obiettivi da centrare entro fine anno a noi ne sono ... quanta autonomia continuerà ad avere il Servizio centrale per il Pnrr La struttura ha in mano il ...