Nuovi controlli a Ischia | altra notte fuori casa per gli evacuati

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Le persone evacuate dalla ‘zona rossa’ dimicciola dovranno trascorrere almeno una terza. Conclusa l’allerta meteo, si è deciso di far effettuare da domani mattinasulla sicurezza di alcune centinaia di edifici, da parte di sei squadre miste composte da vigili del fuoco, geologi e protezione civile. Si comincerà con quelli meno danneggiati, e man mano che i sopralluoghi avranno esito positivo si autorizzerà il rientro dei cittadini. La durata complessiva del lavoro è prevista in tre giorni. La decisione è stata resa nota dal commissario prefettizio del Comune Simonetta Calcaterra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia ANSA

Nuovi controlli a Ischia, altra notte fuori casa per evacuati - Campania Conclusa l'allerta meteo, si è deciso di far effettuare da domani mattina nuovi controlli sulla sicurezza di alcune centinaia di edifici, da parte di sei squadre miste composte da vigili del fuoco, ...