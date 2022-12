Nuovi controlli a Ischia | altra notte fuori casa per evacuati

Agenzia ANSA

Le persone evacuate dalla 'zona rossa' di Casamicciola dovranno trascorrere almeno una terza notte fuori casa. Conclusa l'allerta meteo, si è deciso di far effettuare da domani mattina nuovi controlli sulla sicurezza di alcune centinaia di edifici, da parte di sei squadre miste composte da vigili del fuoco, geologi e protezione civile.