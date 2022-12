Notiziario | esercitazione tattica e partita

(Di domenica 4 dicembre 2022) Prosegue al Picchio Village la preparazione della squadra, che domenica scenderà in campo alle ore 15 al Del Duca col Como per la 15^ giornata di Campionato. Attivazione tecnica, torelli e possessi palla,a campo ridotto il programma svolto oggi. Domani alle ore 11 è in programma l’allenamento di rifinitura al Picchio Village a porte chiuse. Fonte articolo e foto: www.ascolicalcio1898.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

