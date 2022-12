Netflix | la foto delle due Mercoledì è virale | Jenna Ortega e Christina Ricci sembrano proprio madre e figlia!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 4 dicembre 2022), protagoniste della serie" sono due gocce d'acqua: ecco lain cuidavvero mamma e figliaè la seriedel momento. A una settimana dalla sua uscita, infatti, ha superato il record di Stranger Things 4 del maggior numero di ore guardate nel corso di una settimana da parte degli iscritti alla piattaforma streaming in tutto il mondo. La serie, diretta dal celebre regista americano di Tim Burton, è destinata ad essere presto rinnovata per una seconda stagione e i fan non vedono l'ora di leggere la notizia ufficiale. I segreti del successo della bella serie televisiva sono tanti: in primis, è dovuto ai personaggi ai quali la serie è ispirata, ...