Negro Telecronista licenziato per questa roba | Italia sconcertata | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 dicembre 2022) Paoloè un signore di circa 50 anni. Da giovane è stato un calciatore di valore. Era un terzino destro. Giocò una decina di anni nella Lazio e fece anche qualche partita in nazionale. Vinse uno scudetto. Ogni volta che prendeva il pallone ilscandiva: «». Una volta fece un gol dopo una fantastica discesa, saltando tre avversari. Il cronista gridò, alzando sempre di più la voce: «!». Non successe niente. La religione del politicamente corretto era agli albori. Qualcuno si ricordava ancora di quando era Martin Luther King a urlare fiero: «Noi, popolo!». E invece per il povero Stefano Carta,bolzanino di Eleven Sports, che ha chiamato per due volte «» il centrocampista del ...