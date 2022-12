NBA | i risultati della notte 4 Dicembre | 9 punti per Banchero ma Orlando va ancora ko Tre punti per Fontecchio | Utah sconfitti Vittorie per Dallas e Golden State

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) Si sono concluse da poco le sette partiteper la NBA 2022-2023, dove non sono mancate come sempre le grandi emozioni. Scendono in campo anche i nostri portacolori PaoloMagic) e SimoneJazz). Scopriamo insieme come sono andate le sfide disputate oltreoceano. Nel primo match disputato nel tardo pomeriggio italiano di sabato 3Mavericks espugnano il Madison Square Garden di New York battendo i Knicks per 100-121. Partono meglio i padroni di casa (32-20), con i texani che ribaltano la partita nella ripresa grazie ad un terzo quarto da 15-41 che li porta sul +19 (74-93). Nell’ultima frazione i Mavericks gestiscono l’enorme margine accumulato fino al 100-121 finale. Luka Doncic piazza 30 ...