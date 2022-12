Nazioni Unite | l' ipotesi di un tribunale in stile Norimberga per portare Putin al tavolo delle trattative

Secondo mezzi di informazione britannici, allecircola una bozza di risoluzione per la creazione di un tribunale in stile Norimberga che giudichi i leader russi per i crimini commessi ...2022 - 12 - 04 21:35:58 Media: bozza Onu su tribunale stile Norimberga Sta circolando allea New York in queste ore una bozza di risoluzione per la creazione di un tribunale in stile Norimberga per ritenere la leadership russa responsabile dei crimini di aggressione in Ucraina.Kiev e altre città al buio e al gelo, tornano i blackout programmati. Media britannici: all'Onu circola una bozza per un tribunale tipo Norimberga ...Il 5 dicembre ricorre la Giornata Internazionale del Volontariato; per l’edizione 2022, il programma Volontari delle Nazioni Unite (UNV) ha scelto, come tema, “Solidarity through volunteering” ...